PREFEITURA DIVULGA CRONOGRAMA DE ATENDIMENTO NAS UBS DURANTE O PERÍODO DO DECRETO 001/2025

Mesmo durante o período do decreto municipal nº 001/2025, onde as repartições públicas municipais estarão funcionando somente com atendimento interno, a Prefeitura de Guamaré garantiu dias específicos nas Unidades Básicas de Saúde para atender demandas essenciais como vacinação e entrega de insulina. Confira o cronograma e não deixe de cuidar da sua saúde e da sua família!

Assecom/PMG