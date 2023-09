Prefeitura de Guamaré divulga edital de concurso público para os níveis médio e superior

A Prefeitura Municipal de Guamaré, por meio da Secretaria Municipal de Administração, publicou, nesta segunda-feira (25), o edital de concurso público que oferece 274 vagas para provimento de cargos no quadro efetivo de pessoal.

O certame está sob responsabilidade da Comissão Permanente de Concursos (FUNCERN (www.funcern.br). São ofertados cargos para os níveis médio e superior, com vagas destinadas a ampla concorrência e para pessoas com deficiência (PCD).

As inscrições ocorrerão entre 27 de setembro à 06 de novembro, através do endereço eletrônico da organizadora (www.funcern.br). As taxas variam de R$ 90 a R$ 110, conforme o cargo escolhido.

O concurso terá prova objetiva e que será aplicada no dia 10 de dezembro de 2023. Veja o total de vagas e cargos disponíveis, a saber:

23 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

23 – AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS

02 – FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

02 – FISCAL DE OBRAS

02 – AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS

02 – FISCAL DE MEIO AMBIENTE

01 – PROCURADOR DO MUNICÍPIO

02 – ASSESSOR DA PROCURADORIA

50 – PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL (PEDAGOGO)

70 – PROFESSOR FUNDAMENTAL I (PEDAGOGO)

05 – PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL (EDUCAÇÃO FÍSICA)

04 – PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL (INGLÊS)

04 – PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL (ARTES)

02 – PROFESSOR MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS E EJA – LÍNGUA PORTUGUESA

02 – PROFESSOR MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS E EJA – MATEMÁTICA

01 – PROFESSOR MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS E EJA – HISTÓRIA

01 – PROFESSOR MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS E EJA – CIÊNCIAS

02 – PROFESSOR MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS E EJA – GEOGRAFIA

02 – PROFESSOR MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS E EJA – INGLÊS

08 – PROFESSOR MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS E EJA – ENSINO DE ARTE

01 – PROFESSOR MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS E EJA – EDUCAÇÃO FÍSICA

02 – PROFESSOR MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS E EJA – QUÍMICA

02 – PROFESSOR MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS E EJA – INTÉRPRETE DE LIBRAS

16 – TÉCNICO DE ENFERMAGEM – SAÚDE DA FAMÍLIA

01 – CIRURGIÃO DENTISTA – PROGRAMA SAÚDE BUCAL

01 – CIRURGIÃO DENTISTA – ODONTOPEDIATRIA

01 – CIRURGIÃO DENTISTA – RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA E IMAGINOLOGIA

01 – CIRURGIÃO DENTISTA – ENDODONTIA

01 – CIRURGIÃO DENTISTA – PRÓTESE DENTÁRIA

01 – CIRURGIÃO DENTISTA – ORTODONTIA

01 – CIRURGIÃO DENTISTA – IMPLANTODONTIA

01 – CIRURGIÃO DENTISTA – CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL

01 – CIRURGIÃO DENTISTA – PRÓTESE BUCO-MAXILO-FACIAL

01 – CIRURGIÃO DENTISTA – ODONTOGERIATRIA

01 – CIRURGIÃO DENTISTA – PARA NECESSIDADES ESPECIAIS

01 – CIRURGIÃO DENTISTA – ODONTOLOGIA DO TRABALHO

08 – ENFERMEIRO – SAÚDE DA FAMÍLIA

01 – FISIOTERAPEUTA

01 – FONOAUDIÓLOGO

01 – MÉDICO – ALERGIA E IMUNOLOGIA

01 – MÉDICO – ANGIOLOGIA

01 – MÉDICO – CARDIOLOGIA

01 – MÉDICO – CLÍNICA MÉDICA

01 – MÉDICO – COLOPROCTOLOGIA

01 – MÉDICO – DERMATOLOGIA

01 – MÉDICO – ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA

01 – MÉDICO – GASTROENTEROLOGIA

01 – MÉDICO – GERIATRIA

01 – MÉDICO – INFECTOLOGIA

01 – MÉDICO – MASTOLOGIA

01 – MÉDICO – NEUROLOGIA

01 – MÉDICO – OFTALMOLOGIA

01 – MÉDICO –ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

01 – MÉDICO – OTORRINOLARINGOLOGIA

01 – MÉDICO – PSIQUIATRIA

01 – MÉDICO – SAÚDE DA FAMÍLIA

01 – MÉDICO – REUMATOLOGIA

01 – MÉDICO – UROLOGIA

01 – MÉDICO VETERINÁRIO

01 – NUTRICIONISTA

01 – PSICÓLOGO

01 – TERAPEUTA OCUPACIONAL

Clique aqui e veja o EDITAL:

Concurso Público Guamaré 2023