PREFEITURA DE GUAMARÉ E GOVERNO DO RN FISCALIZAM OBRAS DA RN 401

Em uma iniciativa conjunta entre a Prefeitura de Guamaré, o Governo do Estado do Rio Grande do Norte e a empresa 3R Petroleum, a reconstrução da rodovia estadual RN 401, também conhecida como rodovia João Pedro Filho, está em pleno andamento. Na manhã desta quinta-feira (14), a governadora Fátima Bezerra visitou o local da obra, evidenciando o compromisso com o desenvolvimento econômico da região.

A RN 401 desempenha um papel crucial no escoamento de petróleo e gás, provenientes da refinaria Clara Camarão, gerida pela empresa 3R Petroleum. Com até 100 carretas circulando diariamente para o transporte de gasolina, óleo diesel e botijões de gás de cozinha, a importância logística e econômica dessa rodovia é incontestável.

Com um investimento total de aproximadamente R$ 27 milhões, a restauração da RN 401 representa um marco na infraestrutura local. A parceria entre as entidades envolvidas – Governo do RN, Prefeitura de Guamaré e 3R Petroleum – destaca o compromisso conjunto com o desenvolvimento regional.

“A restauração da RN 401 é um sonho antigo que está finalmente se concretizando após mais de 20 anos de espera. Essa estrada não apenas promove o desenvolvimento da cadeia produtiva, mas também ressalta as belezas naturais da região e impulsiona o turismo. Este empreendimento é de extrema importância para o desenvolvimento econômico e logístico do nosso estado”, comemorou a governadora Fátima Bezerra.

Segundo o secretário estadual de Infraestrutura, Gustavo Coelho, os 8,4 km sob responsabilidade do Estado estão progredindo dentro do cronograma previsto, com previsão de entrega até maio próximo. Até o momento, dois quilômetros já estão pavimentados e os seis quilômetros restantes estão com 90% da terraplanagem executada, aproximando-se da conclusão.

“Esta rodovia desempenha um papel vital no escoamento das divisas econômicas do estado. A reconstrução da RN 401 trará, sem dúvidas, segurança e fluidez para os moradores e para a circulação da produção”, destacou o secretário Gustavo Coelho.

O prefeito de Guamaré, Arthur Teixeira, enfatizou a importância histórica dessa conquista: “A governadora Fátima Bezerra resolveu em menos de um ano uma dificuldade de 20 anos desde que apresentamos a demanda. Certamente, isso mudará a história de Guamaré para melhor.”

A reconstrução da RN 401 é um passo significativo rumo ao fortalecimento da infraestrutura e à promoção do desenvolvimento sustentável da região, evidenciando o compromisso das autoridades locais com o bem-estar e a prosperidade da comunidade.

Assecom/PMG