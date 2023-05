Prefeitura de Guamaré efetua pagamento dos servidores

Desde as primeiras horas da tarde de hoje (26), que a Prefeitura Municipal de Guamaré começou a efetuar o pagamento de todos os servidores municipais referente ao mês de MAIO.

O cronograma de pagamento dos servidores públicos vem sendo cumprido rigorosamente pela Prefeitura Municipal na gestão do prefeito Arthur Teixeira (PSB).

Com o pagamento em dia a economia do município é aquecida, e os servidores poderão honrar seus compromissos e realizar novas compras no comércio local.