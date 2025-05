PREFEITURA DE GUAMARÉ ABRE INSCRIÇÕES PARA CURSO DE FORMAÇÃO DE AQUAVIÁRIOS

A Prefeitura de Guamaré, através da Secretária Municipal de Indústria, Comércio, Serviços, Energia e Projetos Especiais, informa que estão abertas as inscrições para o Curso de Marinheiro Auxiliar Fluvial (MAF) e Segurança de Passageiro, que será realizado em parceria com a Marinha do Brasil.

O curso será gratuito e com vagas limitadas, sendo que os interessados poderão fazer as Inscrições até sexta-feira (16), presencialmente na Secretaria de Indústria e Comércio (vizinho ao Favorito) das 07h às 13h.

Para se inscrever, é necessário ter mais de 18 anos, e estar em dia com suas obrigações eleitorais e militares, além de apresentar os documentos listados no banner abaixo.

