Prefeitura de Guamaré em parceria com o Sebrae incentiva jovens ao universo do empreendedorismo

Com o olhar na Guamaré do futuro, forte econômica e socialmente, a Prefeitura de Guamaré segue investindo na formação e no desenvolvimento das novas gerações.

Foi realizado de 21 a 24 o curso de Liderança SEBRAE voltada para jovens empreendedores guamareenses, referência na preparação de líderes comunitários e empresariais de micro e pequenas empresas. A ação integra o Programa Cidade Empreendededora, uma iniciativa robusta que pensa a cidade como um todo, com o foco no desenvolvimento social e econômico.

Os jovens aprenderam sobre visão para escolher as melhores rotas; direcionamento para não se perder nas incertezas e volatilidades do mercado; coragem para assumir o protagonismo de grandes causas e projetos e o conhecimento necessários para liderar em todos os contextos e superar os desafios.

A capacitação prepara pessoas para exercerem a liderança, ajuda na construção de relacionamentos e a tornar essa liderança empresarial mais eficaz. Aqui tem investimento no futuro!

Assecom/PMG