Prefeitura de Guamaré em parceria com o Tribunal de Justiça do RN realiza o programa Justiça na Praça

Justiça na Praça edição Guamaré encerra com mais de 3.800 atendimentos à população

O Programa Justiça na Praça, realizado ao longo desta quinta-feira (22) na cidade de Guamaré, é uma iniciativa do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN) e da Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte (ESMARN), em parceria com a Prefeitura de Guamaré e Câmara Municipal. A ação realizou 3.886 atendimentos à população em um grande mutirão de serviços prestados. O evento contou com a presença do prefeito Arthur Teixeira, da Desembargadora Maria Zeneide Bezerra, Desembargador Eduardo Rocha, presidente em exercício do Tribunal Regional do Trabalho (TRT 21), juízes, promotores de justiça, presidente da Câmara Municipal, Eudes Miranda, vereadores e secretários municipais.

Durante a solenidade de encerramento, a Desembargadora Zeneide Bezerra, falou sobre a experiência exitosa de levar o Poder Judiciário às praças com o principal objetivo de aproximar a Justiça da população. A edição Guamaré, marca também a despedidada da Desembargadora Zeneide que planeja encerrar sua carreira na magistratura nos próximos meses. “Estou encantada com a organização da cidade de Guamaré, parabenizo o prefeito Arthur Teixeira por seu trabalho e dedicação a esta cidade”, disse a Desembargadora.

Participaram da ação a Prefeitura de Guamaré, Câmara Municipal, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional do Trabalho (TRT), Tribunal Eleitoral (TRE), Assembleia Legislativa, ITEP e Procon. O programa Justiça na Praça já realizou mais de 1 milhão de atendimentos desde a sua primeira edição no ano de 2017, promovendo a cidadania e aproximando os poderes constituídos daqueles que mais necessitam.

Casamento Comunitário une 52 casais e encerra o programa Justiça na Praça Guamaré

Encerrando a programação do programa Justiça na Praça Guamaré, o tradicional casamento comunitário promoveu a união formal de 52 casais. A cerimônia foi realizada na tarde desta quinta-feira (22), no Centro de Convenções de Guamaré, e foi conduzido pelo juiz Fábio Ataíde. O casamento comunitário foi organizado pela Prefeitura de Guamaré, por meio da Secretaria Municipal da Assistência Social.

Na ocasião o prefeito Arthur Teixeira parabenizou os noivos, falou da alegria de receber o programa Justiça na Praça e enfatizou a importância da família. “A família é nosso bem mais valioso, é uma data emocionante que marca as nossas vidas. Eu acredito que o casamento é o que Deus deseja para nossa vida. E me alegro por fazer parte deste momento tão importante na vida de cada um de vocês”, destacou o prefeito.

Entre os noivos, estava o casal Aldemir Fernandes de Souza e Albaniza Maria de Souza que conviviam juntos há 34 anos, quatro filhos e nove netos e tiveram a oportunidade e oficializar esta bela união. Uma das filhas do casal, Edna Juliana Valentim também casou-se na mesma oportunidade com Luzimário. “Ver tantos casais oficializando a sua união e recebendo este tratamento tão humanitário nos emociona, parabéns prefeito Arthur”, expressou a desembargadora Zeneide Bezerra.

Os noivos ganharam acesso gratuito à custa e taxas cartoriais necessárias para essa formalização. Os casais que desejaram formalizar a união em uma celebração especial e gratuita, já realizaram suas inscrições, que foi realizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

