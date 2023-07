PREFEITURA DE GUAMARÉ EMITE NOTA DE ESCLARECIMENTO

A Prefeitura Municipal de Guamaré vem por meio desta nota, esclarecer à população guamareense que na última sexta-feira (07), retornando para Guamaré, após deixar o prefeito Arthur Teixeira, o motorista Juliermerson Felix, foi vítima de assalto, no trajeto entre Natal e Guamaré nas imediações do município de João Câmara.

Na ocasião, o veículo foi levado pelos criminosos e o condutor Juliermerson Felix, foi deixado numa área isolada, sem ferimentos e encontra-se bem, em segurança. Reforçamos ainda, que o prefeito, Arthur Teixeira, não estava no veículo no momento do assalto.

A Prefeitura Municipal de Guamaré comunica também, que o veículo já foi recuperado no território do município de Ceará Mirim. A Prefeitura de Guamaré agradece imensamente o apoio da Polícia Militar, da guarda municipal de Ceará Mirim e do secretário municipal de Segurança Pública, Francinilson Cabral, por todo o empenho na ação.

Assecom/PMG