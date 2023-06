Prefeitura de Guamaré entrega a primeira oficina ortopédica 100% pública do Rio Grande do Norte

Na noite desta quarta-feira(31), a prefeitura inaugurou a oficina ortopédica de Guamaré, no bairro Vila Maria. Uma obra muito aguardada pela população guamareense, sobretudo pelas pessoas que mais necessitam do serviço.

Ela irá produzir, dispensar e reabilitar o usuário que faz, ou precisa fazer, uso de órteses(que auxilia um membro), próteses(que substitui um membro) ou outros meios auxiliares de locomoção como cadeiras de rodas, muletas e bengalas.

A nova Oficina conta com ambiente amplo e climatizado, totalmente adaptado para receber o usuário dentro do que é solicitado pela Rede da Pessoa com Deficiência.

A nova estrutura física está equipada com uma recepção espaçosa e um balcão de atendimento divido em dois: um no tamanho típico e outro na altura acessível para cadeirantes. Além de três espaços de acolhimento, avaliação, medidas e provas para o usuário, hall de funcionários com oito salas para produção de OPM (Sessão de Montagem de Órteses, Sala de Máquinas, Sessão de Montagem de Próteses, Sessão de Gesso, Sessão de Termomoldagem, Sessão de Selaria, Tapeçaria, Costura e Acabamento, Sessão de Sapataria e Sessão de Adaptação e Montagem de Cadeiras de Rodas, Soldas e Trabalho com Metais). Isso sem falar nos diversos espaços de apoio e administrativos como a sala de direção, hall de sanitários adaptados, DML, almoxarifado, cozinha, vestiários, espaços para lixo comum e hospitalar, além de estacionamentos amplos para pacientes e profissionais.

O novo equipamento conta ainda com uma equipe de recepcionistas, técnicos em órteses e próteses, fisioterapeuta, controlador de fluxo, diretora técnica e diversos outros profissionais. Todos preparados para reabilitar com amor, cuidado e empatia.

A Oficina Ortopédica é mais um sonho antigo da comunidade guamareense que agora está realizado. Aliás, esta já é quinta obra entregue pela gestão do prefeito Arthur Teixeira, somente em 2023. E tem muito mais vindo por aí!

Assecom/PMG

Veja mais fotos clicando em cima das imagens para poder ampliá-las: