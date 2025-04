PREFEITURA DE GUAMARÉ FIRMA CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÃO CULTURAL VIRE MEXE POR R$ 60 mil

A prefeitura de Guamaré firmou convênio com a Associação Cultural Vire Mexe – ACMV. Inscrita no CNPJ Nº: 38.341.534/001-54 com objeto da realização do Espetáculo da Paixão de Cristo 2025 promovido pela CONVENIADA, com a participação da CONVENENTE. Vigência: O presente Convênio terá validade de 90 (sessenta) dias a contar da data de sua assinatura. Valor total: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Associação Cultural Vire Mexe – ACMV, representada por sua presidente, PRISCILA MAYARA DA SILVA MELO – Conveniada.

Clique aqui: Convenio – Associação Cultural Vire Mexe – 2025

Post Views: 93