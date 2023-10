Prefeitura de Guamaré inaugura Complexo de Proteção Especial do Sistema Único de Assistência Social

Equipamento localizado no Vila Maria vai ofertar os serviços de média e alta complexidade para garantir a proteção de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e vítimas de violência.

Foi inaugurado na manhã desta segunda-feira (09), pelo prefeito Arthur Teixeira, o Complexo de Proteção Especial do SUAS em Guamaré, espaço próprio e amplo, dividido em ambientes com salas para atendimento ao público, banheiros, auditório e brinquedoteca, entre outros espaços. “Hoje é um dia muito importante para Guamaré, estamos entregando mais uma importante obra em 2023. Fiz parte desde a concepção dessa obra, ainda como arquiteto e quando assumimos a gestão, está obra estava numa situação bem complicada. É uma alegria entregar à população um prédio novo, construído com recursos próprios, entregue com todos os equipamentos necessários ao seu pleno funcionamento, ofertando mais conforto aos nossos munícipes, comemora o prefeito.

No novo prédio serão oferecidos os serviços de média e alta complexidade para garantir a proteção de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e vítimas de violência. “Guamaré foi o primeiro município do Rio Grande do Norte a implantar o Sistema Único de Assistência Social, e mais uma vez sai na frente com a entrega desse complexo para o atendimento da média e alta complexidade, com salas de acolhimento e atendimento especializado às vítimas de violência”, explica a secretária de Assistência Social de Guamaré, Marisa Rodrigues.

Dentro do complexo irão funcionar também os serviços do Renascer: Programa de Medidas Socioeducativas de Guamaré, o Programa Família Acolhedora, a sala de Escuta Especializada e os demais Serviços de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI dentro da Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais.

A inauguração do Complexo reforça o cuidado com a garantia de direitos que é um dos principais compromissos da gestão do Prefeito Arthur Teixeira.

Assecom/PMG

