PREFEITURA DE GUAMARÉ INICIA DISTRIBUIÇÃO DE FICHAS PARA O PEIXE DA SEMANA SANTA

O prefeito de Guamaré, Hélio Willamy, em uma demonstração de fé, solidariedade e cuidado com quem mais precisa, manterá a tradição da distribuição do peixe na Semana Santa. Serão beneficiados os munícipes inscritos no Bolsa Família, Renda Cidadã e famílias em acompanhamento pelo CRAS/PAIF e CREAS/PAIF que não são contempladas com programas sociais.

À Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, dará início nesta quinta-feira (10) a distribuição das fichas, que segue até a terça-feira (15). Já no dia 16 de abril, quarta-feira, será realizada a entrega do peixe.

Confira abaixo horários e locais de entrega das fichas e distribuição do peixe.

Entrega das fichas: Dias 10,11,14 e 15 de Abril – Horário: 07h às 12h e 14h às 17h – Na Sexta-feira: 07h às 12h – Entrega do Peixe: Quarta-feira, dia 16 de Abril – Horário: 07h às 13h

