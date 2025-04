PREFEITURA DE GUAMARÉ POR DISPENSA DE LICITAÇÃO FAZ AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR POR R$ 47 MIL

A Prefeitura de Guamaré fez aquisição por dispensa de licitação a empresa FRANCISCO ALCIMAR VENANCIO DA SILVA CNPJ: 36.214.592/0001-91, para o fornecimento e instalação de um transformador para Escola Municipal Professora Maria Madalena da Silva, localizada na Rua Manoel Ribeiro, S/N, Baixa do Meio – Guamaré/RN, incluindo a remoção do transformador existente e a instalação e testes de funcionamento do novo equipamento. Valor Total: R$ 47.200,00 (Quarenta e sete mil e duzentos reais).

Clique aqui: Empresa FRANCISCO ALCIMAR VENANCIO DA SILVA – TRANSFORMADOR – 2025