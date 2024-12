Prefeitura de Guamaré prepara grande festa de Rèveillon na Orla do Rio Aratuá

O réveillon de Guamaré está chegando cheio de atrações especiais. A Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Turismo preparam uma grande Festa da Virada na Orla Aratuá a partir das 23h00.

O Forró de Griff abre o evento e à meia noite haverá a tradicional queima de fogos silencioso, para receber o ano novo. As bandas Farra de Rico e Igor Karuzo são as atrações que animarão a festa até o dia amanhecer.

Já no dia 1º de janeiro de 2025 a animação ficam por conta de Gianinni e Lukas Lemos.

As secretarias de Saúde e Segurança Pública garantem estrutura de saúde com ambulância e Hospital Municipal para atender eventuais emergências durante o evento e as forças de Segurança Pública (Guarda Municipal, Polícia Militar e Polícia Civil) vão garantir a organização e segurança de todos durante o evento.