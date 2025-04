PREFEITURA DE GUAMARÉ PRORROGA CONTRATO 021/2024 PARA ESTERILIZAÇÃO DE ARTIGOS TERMOSSENSÍVEIS

A prefeitura de Guamaré prorroga contrato com a empresa CENTRO DE ESTERILIZAÇÃO DE NATAL LTDA, inscrita no CNPJ Nº: 04.033.012/0001-73 – Objeto do aditivo: O presente Termo Aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO do CONTRATO Nº 021/2024, referente à contratação de empresa especializada em esterilização de artigos termossensíveis, através do processo a vapor saturado sob pressão e plasma de peróxido de hidrogênio, a fim de atender a demanda do Centro Cirúrgico no Hospital Manoel Lucas de Miranda, nas condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência. Vigência: 16 de abril de 2025 a 15 de outubro de 2025.

Clique aqui: Contrato ADITIVO CENTRO DE ESTERILIZAÇÃO DE NATAL LTDA. 2025

