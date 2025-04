PREFEITURA DE GUAMARÉ PRORROGA CONTRATO 030/2023 PELA TERCEIRA VEZ COM ALUGUEL DE IMÓVEL

A prefeitura de Guamaré prorrogou o aditivo ao contrato 030/2023 de GUIOMAR MIRANDA DA SILVA a locação do imóvel Situado à Rua Sete de Setembro, nº 116/117, Centro, Guamaré/RN, CEP: 59598-000, o qual se destina ao funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Objeto do aditivo: Renovação de locação de imóvel pelo período de 12 (doze) meses. Vigência: O aditivo tem vigência de 10 de abril de 2025 a 09 de abril de 2026.

Clique aqui: Contrato 030.2023 de GUIOMAR MIRANDA DA SILVA – 2025

Post Views: 80