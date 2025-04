PREFEITURA DE GUAMARÉ PRORROGA CONTRATO PELA NONA VEZ COM ALUGUEL DE IMÓVEL

EXTRATO DO NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 001/2017. Contratada: MARIA DA CONCEICAO BRITO DE LIMA – Renovação de locação de imóvel para funcionamento do arquivo geral dos processos físicos do Município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete Civil, a locação se dará pelo período de 12 (doze) meses. VIGÊNCIA: O aditivo tem vigência de 07 de abril de 2025 e término em 06 de abril de 2026. O ato foi publicado na edição desta terça-feira (01), no Diário Oficial dos Municípios (FEMURN).

