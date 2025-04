PREFEITURA DE GUAMARÉ PRORROGA CONTRATO PELA ‘QUINTA VEZ’ COM SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA

A Prefeitura de Guamaré prorrogou pela quinta vez, o contrato com a empresa M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. Inscrita no CNPJ nº: 02.823.335/0001-35, tendo como objeto a contratação de empresa para prestação de serviço de limpeza pública, contemplando coleta de resíduos e volumosos, varrição de vias, roçagem mecanizada e demais serviços correlatos de limpeza, asseio e conservação para o Município de Guamaré/RN. Objeto do aditivo: Renovação contratual por mais 12 (doze) meses. Vigência: a partir de 15 de abril de 2025 a 14 de abril de 2026.

Clique aqui: CONTRATO COM SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA ADITIVO 2025