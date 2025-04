PREFEITURA DE GUAMARÉ PRORROGA CONTRATO PELA ‘TERCEIRA VEZ’ COM ALUGUEL DE IMÓVEL

A prefeitura de Guamaré prorroga pela TERCEIRA VEZ a renovação do contrato 047/2022 com o proprietário Sr. ELTON DA SILVA AVELINO – com a locação de imóvel para funcionamento da Base de Apoio da Guarda Municipal em Baixa do Meio.

A locação se dará pelo período de 12 (doze) meses. VIGÊNCIA: O aditivo tem vigência de 16 de maio de 2025 e término em 15 de maio de 2026. O ato foi publicado na edição desta quinta-feira (03), no Diário Oficial dos Municípios (FEMURN).

Clique aqui: EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE ALUGUEL – ELTON DA SILVA AVELINO