PREFEITURA DE GUAMARE PRORROGGA PELA ‘SEGUNDA VEZ’ ADITIVO AO CONTRATO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO

A prefeitura de Guamaré prorrogou pela SEGUNDA VEZ o aditivo ao contrato com a empresa MARIA EDUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – Inscrita no CNPJ Nº: 24.839.909/0001-04 – Objeto do aditivo: O presente Termo Aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO do CONTRATO Nº 034/2023, referente à contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de limpeza e desobstrução da rede de esgoto do Município de Guamaré/RN.

Vigência: O presente contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, com vigência compreendida no período de 27 de abril de 2025 a 26 de abril de 2026. O ato foi publicado na edição desta quinta-feira (03), no Diário Oficial dos Municípios (FEMURN).

Clique aqui: MARIA EDUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – CONTRATO 2025 ADITIVO