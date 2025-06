PREFEITURA DE GUAMARÉ PUBLICA ADITIVO AO CONTRATO COM ACRÉSCIMO DE 20,50% PARA REFORMA DE CRAS

A Prefeitura de Guamaré publicou no diário oficial dos municípios na edição desta segunda-feira (09), extrato do PRIMEIRO ADITIVO ao contrato com a empresa MARIA EDUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – Inscrita CNPJ Nº: 24.839.909/0001-04 – que tem como objeto do contrato: Contratação de empresa para serviços de manutenção/melhoria predial no CRAS CENTRO e CRAS BAIXA DO MEIO a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social no município de Guamaré.

O presente Aditivo Contratual tem por objeto readequação e acréscimo do CONTRATO. Valor aditado: acréscimo de 20,50% – Em cima do contrato inicial de R$ 103,00.

Clique aqui: Contrato ADITIVO com acréscimo de 20,50% para reforma de CRAS – 2025

