PREFEITURA DE GUAMARÉ PUBLICA CONTRATO PARA LICENÇA DE USO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE UM SOFTWARE

A Prefeitura de Guamaré publicou no Diário Oficial dos Munícipios (FEMURN), na edição desta quarta-feira (25), o termo de CONTRATAÇÃO com a empresa HM2 SOLUÇOES E TECNOLOGIA LTDA – CNPJ/MF Nº 22.345.635/0001-63, pelo o valor de R$ 58.800,00 (cinquenta e oito mil e oitocentos reais).

Objeto

CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE UM SOFTWARE DE TRIBUTAÇÃO, TOTALMENTE WEB, HOSPEDADO EM SERVIDOR CLOUD, COM CONTROLE DE USUÁRIOS E INTEGRAÇÃO COM UM PORTAL DO CONTRIBUINTE BASEADO EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA), ACESSÍVEL VIA APLICATIVO DE SMARTPHONE OU TABLETE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES FISCAIS, TRIBUTÁRIAS E ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO E APLICATIVO INSTALADO EM DISPOSITIVO MÓVEL DO TIPO ―TABLET‖ PARA COLETA DE CPF/CNPJ, CONTRIBUINTE, ENDEREÇO, LOTEAMENTO, FOTO DO IMÓVEL, COORDENADAS GPS, IMAGEM DE PLANTA DE QUADRA, CROQUI, ÁREA DO TERRENO, ÁREA DA CONSTRUÇÃO, CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL E CALCULAR VALOR VENAL DO IMÓVEL. ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS ONLINE COM O SOFTWARE DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO WEB DO MUNICÍPIO.

Clique aqui: CONTRATO PARA LICENÇA DE USO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE UM SOFTWARE – 2025

