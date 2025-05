PREFEITURA DE GUAMARÉ PUBLICA EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS

A prefeitura de Guamaré publicou na edição desta segunda-feira (12) no Diário Oficial dos Municípios (FEMURN), o extrato do segundo aditivo ao contrato da empresa Contratada: MARIA MIRANI DA SILVA CNPJ Nº: 03.884.166/0001-06 – com objeto do aditivo: O presente Termo Aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO do CONTRATO Nº 043/2023, referente à contratação de empresa especializada prestação de serviços funerários, com fornecimento de material (urnas e outros), serviços de preparação de corpos e traslados por quilometragem, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Guamaré/RN.

Vigência: O presente contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, com vigência compreendida no período de 11 de maio de 2025 a 10 de maio de 2026.

Clique aqui: PREFEITURA DE GUAMARÉ SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇO FUNERARIO Nº 043.2023

Post Views: 64