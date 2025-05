PREFEITURA DE GUAMARÉ PUBLICA EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMÓVEL

A prefeitura de Guamaré publicou na edição desta segunda-feira (12) no Diário Oficial dos Municípios (FEMURN), o extrato do segundo aditivo ao contrato 035/2023 da empresa JOÃO IAGO DE MIRANDA – com OBJETO DO ADITIVO: alteração da destinação do objeto e a dotação orçamentária e Renovação de locação de imóvel para funcionamento do Ambulatório Médico no Distrito de Baixa do Meio, a locação se dará pelo período de 12 (doze) meses.

VIGÊNCIA: O aditivo tem vigência de 25 de abril de 2025 e término em 24 de abril de 2026.

DA DESTINAÇÃO: Este imóvel funcionava a Sede da Vice Prefeitura do Município de Guamaré/RN, passando após este aditivo atender as necessidades da Secretaria Municipal de Indústria e Comercio, Serviços, Energias e Projetos Especiais no atendimento a serviços que serão prestados aos munícipes (Banco Nordeste, SEBRAE e Receita).

Clique aqui: PREFEITURA DE GUAMARÉ SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE ALUGUEL DE IMÓVEL Nº 035.2023

