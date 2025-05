PREFEITURA DE GUAMARÉ PUBLICA EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMÓVEL

A prefeitura de Guamaré publicou na edição desta segunda-feira (12) no Diário Oficial dos Municípios (FEMURN), o extrato do segundo aditivo ao contrato 041/2023 da empresa J.M. BEZERRA & CIA LTDA CNPJ Nº: 08.510.133/0001-10 – com objeto do contrato: Locação do imóvel Situado à Rodovia RN-221, nº 295, Salina da Cruz, Guamaré/RN, CEP: 59598-000, para continuidade do atendimento da Escola Municipal José Silvino de Oliveira.

Objeto do aditivo: Renovação de locação de imóvel pelo período de 12 (doze) meses e reajuste de 5,036%. Vigência: O aditivo tem vigência de 10 de maio de 2025 a 09 de maio de 2026.

Clique aqui: PREFEITURA DE GUAMARÉ SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 041.2023

