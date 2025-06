PREFEITURA DE GUAMARÉ PUBLICA EXTRATO DO SEXTO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE

A Prefeitura de Guamaré publicou extrato do SEXTO aditivo ao contrato com a empresa ALDEOTA LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA – Inscrita no CNPJ nº: 07.553.050/0001-45. Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos da linha leve, sem motorista e sem combustível, visando atender as necessidades das Secretarias e demais órgãos que compõe a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Guamaré. Objeto do aditivo: Renovação contratual por mais 06 (seis) meses.

EXTRATO DO SEXTO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE – 2025

