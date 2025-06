PREFEITURA DE GUAMARÉ PUBLICA EXTRATO DO SEXTO ADITIVO AO CONTRATO PARA SERVIÇO DE SOFTWARE

A prefeitura de Guamaré publicou no Diário Oficial dos Munícipios (FEMURN), na edição desta sexta-feira (27), o SEXTO aditivo ao contrato com a empresa SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. CNPJ nº: 13.406.686/0001-67 – Para serviço de SOFTWARE.

Objeto do Contrato

Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços Continuados de Implantação, Treinamento, Manutenção, Suporte Técnico e Hospedagem do Sistema Integrado de Gestão de Educação – SIGEDUC, Solução desenvolvida pelo Governo do Estado do Rio Grande do Norte e cedida gratuitamente ao Município de Guamaré/RN, de acordo com as condições descritas no Edital do Pregão Eletrônico Nº 024/2020.

Objeto do aditivo: Renovação contratual por 12 (doze) meses. Vigência: a partir de 30 de junho de 2025 a 29 de junho de 2026.

Clique aqui: CONTRATO PARA SERVIÇO DE SOFTWARE – 2025 – PMG

