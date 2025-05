PREFEITURA DE GUAMARÉ PUBLICA ADITIVOS AOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

EXTRATO DO DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Francisco Teixeira Nunes

OBJETO DO ADITIVO: Renovação de locação de imóvel para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, a locação se dará pelo período de 12 (doze) meses. VIGÊNCIA: O aditivo tem vigência de 27 de maio de 2025 e término em 26 de maio de 2026

EXTRATO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 025/2025

Maria dos Navegantes Costa da Silva

Objeto do contrato: Locação de imóvel situado à Rua Professor João Batista, nº 33, Centro, Guamaré/RN, para o funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Articulação Institucional. Vigência: O presente contrato tem o prazo de duração de 12 (doze) meses, com vigência a partir do dia 20 de maio de 2025 a 19 de maio de 2026.

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE ALUGUEL N°044/2024

Edmar Ferreira dos Santos

OBJETO DO ADITIVO: Renovação de locação de imóvel para funcionamento do Projeto Formando Campeões, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, a locação se dará pelo período de 12 (doze) meses. VIGÊNCIA: O aditivo tem vigência de 26 de junho de 2025 e término em 25 de junho de 2026.

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 58/2023

Marnizia Santos Teixeira de Matos

OBJETO DO ADITIVO: Renovação de locação de imóvel para funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Tributação, a locação se dará pelo período de 12 (doze) meses. VIGÊNCIA: O aditivo tem vigência de 19 de junho de 2025 e término em 18 de junho de 2026

EXTRATO DO SÉTIMO ADITIVO AO CONTRATO DE ALUGUEL N°79/2019

Edmar Ferreira dos Santos

OBJETO DO ADITIVO: Renovação de locação de imóvel para o funcionamento do Projeto Bem Estar I em Guamaré, a locação se dará pelo período de 12 (doze) meses. VIGÊNCIA: O aditivo tem vigência de 01 de agosto de 2025 e término em 31 de julho de 2026

NOTA DO BLOG

Todas as publicações de ADITIVOS ao contrato destes imóveis foram publicadas no Diário Oficial dos Municípios (FEMURN), na edição desta quarta-feira (28).

Post Views: 15