PREFEITURA DE GUAMARÉ PUBLICA TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA SERVIÇO DE ENGENHARIA

A Prefeitura de Guamaré publicou no Diário Oficial dos Munícipios (FEMURN), na edição da ultima sexta-feira (21), o termo de DISPENSA DE LICITAÇÃO com a empresa YURI VICTOR DE SOUSA LTDA – CNPJ Nº: 40.622.745/0001-07, pelo o valor de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais).

Objeto

Contratação do serviço de assessoria técnica em engenharia no âmbito de apoio na aprovação de projetos escolares do FNDE junto à Caixa Econômica Federal, incluindo atividades de verificação técnica dos projetos, elaboração de orçamentos, memórias de cálculo e documentação necessária/.

Clique aqui: Segunda Contratação EDUCAÇÃO Engenharia – 2025

Post Views: 47