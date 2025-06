PREFEITURA DE GUAMARÉ PUBLICA NOVOS PEDIDOS DE EXONERAÇÃO DE SERVIDORES

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ, Hélio Willamy Miranda da Fonseca, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do Município; publicou no Diário Oficial dos Municípios (FEMURN), na edição desta terça-feira (03), novos pedidos de exoneração de servidores do munícipio.

PEDIDO DE EXONERAÇÃO

Exonerar a pedido, o (a) servidor (a), REBECA EMILLY SOARES DE MELO, das atribuições inerentes ao cargo comissionado de Gerente de Controle Interno e Ouvidoria, lotado (a) na Secretaria Municipal de Saúde.

Exonerar a pedido, o (a) servidor (a), JACKSON CLAUDIO COSTA DE LIMA, das atribuições inerentes ao cargo efetivo de Fisioterapeuta, lotado (a) na Secretaria Municipal de Saúde.

Exonerar a pedido, o (a) servidor (a), GUSTAVO HENRIQUE DANTAS D PAULO, das atribuições inerentes ao cargo efetivo de Médico – Psiquiatria, lotado (a) na Secretaria Municipal de Saúde.

Post Views: 81