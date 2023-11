Prefeitura de Guamaré publica RETIFICAÇÃO do edital de concurso público

A Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Administração, publicou na edição desta quinta-feira (09), no Diário Oficial dos Municípios, o NOVO EDITAL do concurso publico, que será realizado no próximo mês de dezembro.

Com a publicação desta Retificação nº. 01/2023 pelo município em Diário Oficial será providenciada pela FUNCERN a publicação do Edital RETIFICADO nº. 01/2023, em seu sítio eletrônico, com o texto compilado, condensadas todas as alterações promovidas.

As inscrições serão feitas apenas online no site da FUNCERN (www.funcern.br), de acordo com o cronograma estabelecido no Edital.

A taxa de inscrição é de R$ 110,00 para cargos de Nível Superior e de R$ 90,00 para cargos de Nível Médio, a ser paga exclusivamente por boleto bancário ou Chave Pix emitida no ato da inscrição.

Clique aqui e confira o NOVO EDITAL na integra:

RETIFICAÇÃO DO NOVO EDITAL DO CONCURSO DE GUAMARÉ