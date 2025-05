PREFEITURA DE GUAMARÉ PUBLICA TERCCEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS ELEVADAS EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO

A Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, publicou na edição desta sexta-feira (23) no Diário Oficial dos Municípios (FEMURN), o EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO com a empresa CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA – Inscrita sob CNPJ: 97.519.353/0001-34 , que tem por objeto do contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PERTINENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS ELEVADAS EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPREENDENDO RESERVATÓRIOS SUPERIOR E INFERIOR, PARA RESERVAR E DISTRIBUIR ÁGUA EM PONTOS ESTRATÉGICOS DENTRO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN.

Objeto do aditivo: prorrogar em 180 (cento e oitenta) dias corridos a vigência do contrato 66/2022. Vigência: 180 (cento e oitenta) dias corridos do contrato 66/2022 de 30 de maio de 2025 a 26 de novembro de 2025.

Clique aqui: Contrato Construção e Instalação de Estruturas Elevadas – Aditivo – 2025

