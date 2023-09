Prefeitura de Guamaré realiza formação para a construção do Sistema Municipal de Ensino

A Prefeitura Municipal de Guamaré por meio da Secretaria Municipal de Educação está realizando nesta terça-feira (19), uma formação com os oficineiros das escolas de tempo integral, parte de um cronograma de formações que estão sendo realizadas pela Professora Marcia Portela para a construção do sistema próprio de ensino do Município de Guamaré.

Com a regulamentação do regime próprio, Guamaré poderá conduzir a educação conforme a realidade municipal e as necessidades de cada uma das pontas da comunidade escolar. “Estamos empenhados em desenvolver um trabalho que esteja alinhado com as características e necessidades da nossa comunidade escolar. A coordenação pedagógica vem realizando formações com todas as equipes de dirigentes com o intuito de aproximar cada vez mais a gestão da escola, para juntos avançarmos em prol da educação de Guamaré”, explica Rita Anjos, Coordenadora Pedagógica.

Asseccom/PMG