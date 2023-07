Prefeitura de Guamaré realiza mutirão de limpeza na praia do Presidio

A Prefeitura de Guamaré, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, realizou nesta terça-feira (25), um mutirão de limpeza na praia do Presídio, um dos cartões postais da cidade.

O mutirão de limpeza nas praias realizado pela prefeitura tem como objetivo, manter limpa toda a faixa das praias, além de sensibilizar a população e os banhistas sobre os impactos da destinação de lixo, e proporcionar mais qualidade de vida a toda população.

A praia do Presídio, por exemplo, é um “braço de mar” a um km da cidade. Um Lugar excelente para descansar, se divertir, tomar um banho de mar, e comer um peixe com tapioca. Os finais de semana ficaram mais atrativos para desfrutar das belezas da natureza, razão da limpeza no local ser intensificada.

A manutenção faz parte do compromisso do governo do prefeito Arthur Teixeira (PSB), com o meio ambiente. A ação se estende nas demais praias do litoral do município durante essa semana, e será mantida pela secretaria de obras conforme programação.

Para chegar à praia do Presídio, os trabalhadores da limpeza usaram canoas a motor, devido ao acesso pelo o rio aratuá, além de vassouras, sacos de lixo e equipamentos para realizar a limpeza. No final da operação, a equipe conseguiu recolher uma grande quantidade de lixo, incluindo garrafas plásticas, latas de alumínio, sacos plásticos, dentre outros.

Para manter a praia limpa é preciso da colaboração de todos. É um trabalho que não tem que partir somente do poder público, todos nós podemos fazer nossa parte, não descartando lixo ou resíduos nas praias.

Segundo o coordenador da Secretaria de Obras, Diágno de Oliveira, mas conhecido por Batatinha, “é preciso ter consciência de que a praia é o nosso principal cartão postal, e precisa estar sempre limpa e organizada para receber a população, e os turistas que visitam a nossa cidade e as nossas praias do litoral”. Comentou.