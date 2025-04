PREFEITURA DE GUAMARÉ REPUBLICA CONTRATO POR INCORREÇÃO NO VALOR R$ 188 MIL REAIS PARA CONSULTORIA

A prefeitura de Guamaré contratou a empresa CONSULTORIA, EDUCAÇÃO & GESTÃO EM SAÚDE LTDA – Inscrita sobre o CNPJ/MF Nº 29.864.023/0001-26, para realizar consultoria de gestão em saúde, e capacitação profissional na área da saúde e educação, com ênfase na rede de cuidados à pessoa com deficiência (RCPD), com objetivo de atender as necessidades da oficina ortopédica, centro especializado em reabilitação – CER III, demais serviços que compõem a (RCPD) e área da educação do município de Guamaré. Vigência: o presente contrato tem vigência pelo período de 12 (doze) meses, contados da assinatura; valor estimado: r$ 188.000,00 (cento e oitenta e oito mil reais).

Clique aqui: Contrato – CONSULTORIA, EDUCAÇÃO & GESTÃO EM SAÚDE LTDA – 2025

Post Views: 85