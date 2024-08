PREFEITURA DE MACAU ATUA NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS

A Guarda Ambiental e o setor Fiscalização Ambiental do Município de Macau têm cumprido o cronograma anual de atividades de educação ambiental no município.

Durante esta semana, um ciclo de palestras sobre resíduos sólidos, reuniu alunos das turmas do 6° ao 9° da Escola Municipal João Penha Filho, com a presença dos professores.

Durante as palestras foram discutidas as soluções práticas e sustentáveis para a gestão de resíduos. “Juntos com a comunidade escolar, estamos dando passos importantes rumo a um futuro mais sustentável”, concluiu Ubiratan Bezerra, Secretário Municipal de Infraestrutura, Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Sustentável.