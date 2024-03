PREFEITURA DE MACAU ENTREGA KITS COM MATERIAL ESCOLAR NO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL I E II

O ano letivo começou bem para quase 3 mil alunos matriculados na nossa rede municipal de ensino. O exemplo do que ocorreu nos últimos três anos, a Prefeitura de Macau por meio da Secretaria de Educação e Cultura, distribuiu kits com material escolar na primeira semana de aula, garantindo a presença do aluno no ambiente escolar.

O secretário de Educação e Cultura, Professor Luiz Gonzaga, pontua que os kits oferecem mais otimismo e dignidade. “Iniciar o ano letivo com os materiais escolares é um direito dos nossos estudantes e a gestão municipal está empenhada em garantir esse compromisso com a população Macauense, levando igualdade e segurança educacional em nossa rede de ensino”, afirma.

