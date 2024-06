PREFEITURA DE MACAU VAI REALIZAR CIRURGIAS DE CATARATA NO HOSPITAL ANTÔNIO FERRAZ E PRETENDE ZERAR A FILA DE ESPERA

Para dar prioridade, mais uma vez à saúde e ao bem-estar do cidadão macauense, a Prefeitura de Macau, através da Secretaria de Saúde vai realizar no próximo sábado (29), um mutirão com 49 cirurgias de catarata, reduzindo a fila de espera. “Essas cirurgias só vão ocorrer pela primeira vez em Macau, porque o Hospital Antônio Ferraz recebeu investimentos em reforma e aquisição de equipamentos para o Centro Cirúrgico, durante a nossa gestão”, lembrou o prefeito José Antônio de Menezes.

Na noite desta sexta-feira (21), ocorreram exames de biometria ocular, sendo esta, a última avaliação para a realização das cirurgias. Com a presença do médico oftalmologista, Albert Dickson, mais 50 pacientes foram atendidos com consultas oftalmológicas. O prefeito José Antônio de Menezes e a Secretária Municipal de Saúde, Ana Maria Sousa, acompanharam os atendimentos no Centro de Convivência do Idoso.

Para muitos pacientes, poder voltar a enxergar é começar uma vida nova com muito mais perspectivas. A dona de casa, Francisca Antônia declarou estar feliz pela oportunidade de realizar a cirurgia em Macau. “Ganho um salário mínimo e dificilmente eu teria acesso a essa cirurgia na rede particular, sou muito grata ao Clube de Idosos e a prefeitura,” disse.

A catarata é um processo de opacificação do cristalino, que é uma lente natural dos olhos localizada atrás da íris. Essa lente (cristalino) é normalmente clara e transparente. Com o aparecimento da catarata, ela se torna opaca e impede a passagem dos raios luminosos que formam a imagem no fundo do olho.

O único tratamento eficaz para a catarata é a cirurgia, não existindo colírios ou óculos que eliminem a doença. A catarata é responsável por 20 milhões de cegos no mundo, e no Brasil 350 mil pessoas apresentam cegueira por conta da doença. No entanto, a perda de visão é reversível com a cirurgia.

Com informações: Assecom/PMM