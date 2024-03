PREFEITURA DE MACAU VAI REALIZAR CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS NO HOSPITAL ANTÔNIO FERRAZ

Com a reativação do Centro Cirúrgico, além do retorno dos partos cesáreos e das cirurgias eletivas, a Prefeitura de Macau vai implantar o serviço de cirurgias oftalmológicas em sua rede de serviços. As intervenções cirúrgicas serão realizadas em breve no Hospital Antônio Ferraz.

Com a medida anunciada pela Secretaria Municipal de Saúde, as cirurgias de catarata e pterígio serão realizadas em Macau, algo inédito. “O objetivo é zerar a fila para esses procedimentos até o final do ano”, declarou a Secretária de Saúde do município, Terezinha Menezes.

No último sábado, 16, o primeiro passo foi dado nesse sentido, com avaliações oftalmológicas de quase 300 pessoas, que passaram pelo conceituado médico oftalmologista, Dr. Albert Dickson. Nos próximos dias, os pacientes já farão os exames pré-operatórios e os riscos cirúrgicos.

“O objetivo é ofertar ao menos 40 cirurgias mensalmente”, revelou o prefeito José Antônio de Menezes que acompanhou de perto as avaliações dos pacientes. O mutirão ocorreu nas dependências do Centro de Convivência do Idoso Afonso Delmiro de Sousa.

Com informações: Assecom/PMM-Fotos: Marcos Negão