Sala do empreendedor em Guamaré e Baixa do Meio

A Sala do Empreendedor é um espaço da Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria de Indústria, Comércio, serviços, Energia e Projetos Especiais, voltado para os micros e pequenos empreendedores, formalizados ou não, que tem como objetivo orientá-los sobre vários temas.

Entre eles, linhas de financiamento; elaboração de cadastro de fornecedores; promoção de cursos de aperfeiçoamento profissional e gerencial; informações sobre concessão de alvará, licenças ambientais e sanitárias e tribulações.

A iniciativa faz parte de uma série de ações que objetivam trazer respostas rápidas para quem quer abrir sua empresa ou precisa de orientações para se manter no mercado.

Também disponibiliza linha de crédito em parceria com o Banco do Nordeste. O MEI faz gratuitamente a Declaração de Imposto de Renda.

As atividades são realizadas em parceria com o SEBRAE. Conheça as unidades no município de Guamaré:

GUAMARÉ/CENTRO

Secretaria Municipal de Indústria e Comércio

Mons. José Tibúrcio, 611 – 7:00 às 13:00

BAIXA DO MEIO

CID – Centro de Inclusão Digital

Rua Mestre Luiz Jeremias, 2007 – 7:00 às 13:00