Prefeitura divulga datas de recesso para o final de ano nas repartições públicas

A Prefeitura de Guamaré publicou nesta quarta-feira (06) no Diário Oficial – (FEMURN), decreto Nº 015/2023 – que institui o período de recesso de final de ano nas repartições públicas do município. O período será de 20 de dezembro de 2023 à 07 de janeiro de 2024 com retorno das atividades.

Não haverá recesso para diversos órgãos da Administração Pública que prestam serviços considerados essenciais como saúde (urgência e emergência), segurança pública (Guarda Municipal), coleta de lixo e limpeza pública. Outros serviços funcionarão em sistema de escala.

Clique aqui e veja o Decreto Municipal:

Decreto Municipal 015.2023 – Recesso Final de Ano