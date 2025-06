PREFEITURA E MARINHA DO BRASIL HABILITAM NOVOS PROFISSIONAIS AQUAVIÁRIOS EM GUAMARÉ

A Prefeitura de Guamaré, em parceria com a Marinha do Brasil, concluiu com sucesso mais uma importante ação de qualificação profissional. Trata-se do curso de Marinheiro Auxiliar Fluvial (MAF) e Segurança de Passageiro.

O curso visa capacitar profissionais para atuarem com segurança e profissionalismo na navegação fluvial, com foco no transporte de passageiros e condução de embarcações.

Em cerimônia de entrega dos certificados foi realizada nesta terça-feira (17), no Centro Tecnológico de Guamaré (CTG). 33 alunos concluíram o Curso, recebendo das mãos das autoridades presente, suas carteiras fluviais e tornando-se aptos a atuar nessas funções essenciais para a navegação fluvial.

O evento contou com a presença do prefeito Hélio Willamy, do Secretário Municipal de Indústria e Comércio, Manu de Nascimento, autoridades, adjuntos, assessores, servidores, além de representantes da Marinha do Brasil, oficiais da Capitania dos Portos, formandos e seus familiares.

Essa iniciativa reafirma o compromisso da gestão municipal com a qualificação profissional e a segurança no transporte fluvial, aspectos fundamentais para o desenvolvimento da cidade e região.

Segundo o prefeito Hélio Willamy, “o curso é uma conquista fundamental para a classe aquaviária, garantindo mais oportunidades de trabalho, aprimoramento da segurança na navegação e qualificação profissional. Investir em formação é valorizar quem vive do mar e faz dele seu sustento”. Comentou.

