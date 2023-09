Prefeitura inicia obra de recuperação da estrada de acesso a comunidade de Lagoa Seca pela ponte de madeira

Dando continuidade aos serviços de recuperação de estradas vicinais de acesso as comunidades rurais, a Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, em parceria com a Salina Camurupim, iniciou a obra de acesso à comunidade de Lagoa Seca, pela ponte de madeira, que fica localizado na zona rural do município.

A ação conta com 2 máquina retroescavadeira; 1 patrol motoniveladora; 4 caçambas, 1 carro de apoio, e vários homens da secretaria de obras trabalhando no local. Um serviço de logística bem planejado, pois se trata da recuperação de uma estrada que fica em cima de um paredão, onde foi aberto duas crateras pela força da maré.

A obra é considerada de grande importância proporcionando as famílias da comunidade mais dignidade, conforto e segurança, além de facilitar o acesso pela ponte até o centro da cidade em Guamaré.

O prefeito Arthur Teixeira, atende uma reivindicação da população que residem no distrito. Só quem mora na comunidade de Lagoa Seca, bem sabe da importância desta estrada, em especial, em época de inverno e quando a maré está alta.

Segundo a líder comunitária Silvia Valentim, ela disse que: “essa obra é de suma importância e relevância a nossa comunidade, essa luta foi constante e tenho certeza que Deus soube tocar no coração dos nossos gestores no momento certo para fazer acontecer”. Comentou.

A obra está acompanhada pelo o secretário de obras, Igor Montenegro, o chefe de logística, Idagno, e representantes da salina Camurupim. A previsão de conclusão será de duas semanas.