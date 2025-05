PREFEITURA PROMOVE AÇÃO DE SAÚDE COM ATENDIMENTOS E EXAMES PREVENTIVOS PARA MULHERES

A Prefeitura de Guamaré viabilizou, junto a Obras Sociais Missionários da Compaixão, a chegada da “Carreta da Mulher” no município para uma ação de saúde, que inicia nesta terça-feira (20) e segue até o sábado, dia 24. Nos primeiros três dias, o atendimento será concentrado na Praça Poliesportiva do Vila Maria, onde sempre será atendido também, mulheres que moram nas comunidades próximas ao Centro de Guamaré, no horário 07h às 12h e a das 13h às 17h.

Mamografia, Ultrassom (mamária, pélvica e transvaginal) e Preventivo (citologia) estão entre os serviços da ação de saúde. Nos dias 23 e 24 de maio, segundo informou a Secretaria Municipal de Saúde, o ponto de encontro será na Praça da Juventude no distrito de Baixa do Meio. Na localidade, todas as mulheres que residem nas comunidades próximas do distrito, terão acesso aos atendimentos.

Para o prefeito Hélio Willamy: a promoção da saúde da mulher, significa cuidar da saúde física, mental e sexual. “Estamos oferecendo apoio e recursos para que as mulheres tenham um estilo de vida saudável e possam exercer seus direitos. Isso inclui a prevenção de doenças, o acesso a serviços de saúde, a conscientização sobre cuidados específicos e a garantia de um ambiente de trabalho mais seguro e livre de discriminação”, destacou.

O Secretário Municipal de Saúde, Fabrício Morais lembra que além desses serviços, ocorrerão atividades físicas, palestras educativa e outras ações para promover o bem-estar da mulher. “Para participar, basta levar um documento de identidade com foto e CPF ou o cartão do SUS”, explicou.

