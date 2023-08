Prefeitura promove encontro com artesãs para fortalecimento da atividade no município

A Prefeitura de Guamaré, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou o primeiro encontro diagnóstico junto aos artesãos da casa do Artesão de Guamaré.

A reunião promovida pela iniciativa Cidade Empreendedora do SEBRAE/RN foi ministrada pela consultora Mônica com o objetivo de conhecer o perfil de cada artesão guamareense, bem como, expor a relevância sociocultural do artesanato local e sua importância enquanto atividade econômica de auxílio direto ao artesão.

A Cidade Empreendedora tem como objetivo a transformação local pela implantação de políticas de desenvolvimento em eixos estratégicos, permitindo o aprimoramento do Ambiente de Negócios.

Assecom/PMG