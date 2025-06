PREFEITURA DE GUAMARE PUBLICA PEDIDOS DE EXONERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS

Confesso que perdi as contas dos números de servidores que passaram no ultimo concurso publico em diversos cargos, e com poucos meses após já pediram exoneração por inúmeros motivos, que em sua maioria é de conhecimento da população.

Estes, eram lotados em sua maior parte na Secreta Municipal de Saúde, mas fizeram o pedido de exoneração, arrumaram as malas, se despediram dos amigos conquistados neste curto período de tempo, e estão indo embora da cidade de Guamaré.

Os últimos pedidos publicados pela prefeitura está na edição desta quarta-feira (11), no diário oficial dos municípios (FEMURN) 1 Enfermeira; 1 Cirurgião Dentista e 1 Fisioterapeuta.

Veja:

EXONERAR A PEDIDO, o (a) servidor (a), GESSICA VALESKA BARBALHO LOPES, das atribuições inerentes ao cargo efetivo de Enfermeira – Saúde da Família, lotado (a) na Secretaria Municipal de Saúde.

EXONERAR A PEDIDO, o (a) servidor (a), MARX DE OLIVEIRA FERNANDES, das atribuições inerentes ao cargo efetivo de Cirurgião Dentista – Programa Saúde Bucal, lotado (a) na Secretaria Municipal de Saúde.

EXONERAR A PEDIDO, o (a) servidor (a), MATHEUS MADSON LIMA AVELINO, das atribuições inerentes ao cargo efetivo de Fisioterapeuta, lotado (a) na Secretaria Municipal de Saúde.

NOTA DO BLOG

Alguém por ventura sabe dizer quais os verdadeiros motivos de tantos pedidos formulados de EXOENRAÇÃO de servidores efetivos da Prefeitura de Guamaré, que passaram no ultimo concurso público? Comente com sua opinião nos comentários da matéria.

