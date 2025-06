PREFEITURA PUBLICA TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO E REAJUSTE DE 4,23% DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE

A Prefeitura de Guamaré, publicou no Diário Oficial dos Municípios (FEMURN), na edição desta segunda-feira (02), o TERCEIRO aditivo ao contrato com a empresa ARCON RN REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Inscrita no CNPJ Nº: 26.634.430/0001-59.

Objeto do aditivo

O presente Termo Aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO do CONTRATO Nº 052/2022 E REAJUSTE CONTRATUAL DE 4,23% (quatro vírgula vinte e três por cento), cujo o objeto é a contratação a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, conserto, troca de peças e reparação em aparelhos de ar condicionado, destinados a todas as unidades vinculadas a Secretaria Municipal de Saúde.

Valor reajustado

O valor do presente reajuste é de R$ 8.661,66 (oito mil, seiscentos e sessenta e um reais e sessenta e seis centavos), com a aplicação do percentual de 4.23% (quatro vírgula vinte e três por cento), com base no índice IPCA – índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, sobre o valor do contrato.

Vigência: Prorrogar por mais 12 (doze) meses, com vigência compreendida no período de 02 de junho de 2025 a 01 de junho de 2026.

Post Views: 113