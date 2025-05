PREFEITURA PUBLICA TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE TABLETE

A prefeitura de Guamaré publicou no Diário Oficial dos Municípios (FEMURN), na edição desta quinta-feira (29), a contratação da empresa: EBARA TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA – Inscrita no CNPJ Nº: 04.471.402/0001-25.

Objeto do aditivo: O presente Termo Aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO do CONTRATO Nº 054/2022, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TABLETE, destinados aos agentes comunitários de saúde e agentes de endemias do Município de Guamaré/RN. Vigência: 02 de junho de 2025 a 01 de junho de 2026.

Clique aqui: Contratação de Aditivo para locação de tablete – 2025

Post Views: 43