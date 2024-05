A Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou a vacinação contra a Influenza para todas as pessoas acima de 6 meses de idade, em consonância com as diretrizes do Ministério da Saúde.

Durante toda essa semana, até sexta-feira, tem vacina disponível para todas as pessoas acima de 6 meses de idade! Você pode procurar sua UBS para garantir sua cobertura vacinal contra a gripe.