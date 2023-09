Prefeituras quebradas, taxação de sites, fechamento de empresas e investimentos no exterior; salve quem puder!

Por: Ismael Sousa

O Brasil tem vivenciado um cenário de inquietação nesses oito primeiros meses de governo Lula (PT). O principal foco está na economia, com preocupações em diferentes setores. A taxação de compras em sites estrangeiros, como Aliexpress, Shopee e Shein foi um duro golpe no pequeno comerciante de bairro e aumentou as preocupações para os consumidores que se acostumaram a adquirir produtos a preços mais acessíveis. Na Aliexpress, por exemplo, a taxação pode chegar a 91%. É comprar um produto para você e outro para o estado.

Outro ponto de grande inquietação tem sido a situação financeira das prefeituras, que registraram queda nas receitas federais, como o Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Isso tem tirado o sono dos prefeitos, principalmente do Nordeste, levando a demissões e à possibilidade de atrasos nos salários dos servidores municipais. Pela primeira vez na história, gestores tiveram que fechar as portas em protesto contra o Governo Federal.

Além disso, há o registro recorde de “perda” de um grande número de empresas, incluindo micro, pequeno, médio e grande porte, com exceção dos Microempreendedores Individuais (MEIs). Essa é a política de taxação de grandes fortunas, que vem gerando fuga de capital e disparidade competitiva com outros países que adotaram taxas menores visando receber novas empresas.

Outro ponto sensível é a expansão da máquina pública e o aumento de impostos, na medida que o Governo anuncia investimentos em países como Argentina, Cuba, Venezuela e na África, como Angola. O governo aumenta a carga tributária para que o dinheiro do trabalhador seja investido em países aliados do Foro de São Paulo.

Na economia, há um cenário de incertezas onde o fundo do poço é o limite. Salve-se quem puder! O Governo Lula III prometeu picanha e cerveja, mas, até o momento, vem demonstrando que quer se vingar do povo brasileiro.